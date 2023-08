O Verdão chega a mais essa final após ser o primeiro colocado do Grupo B, na primeira fase, conquistando 18 pontos, em nove jogos. Nas quartas de final, a equipe eliminou o Botafogo com um placar agregado de 4 a 3. Até chegar na semifinal e deixar o maior rival, o Corinthians, para trás. O time tem o melhor ataque do torneio, com 33 tentos anotados.