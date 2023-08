GRANDE CHANCE DO PRIMEIRO TEMPO



Mas a grande chance do placar ser aberto no primeiro tempo aconteceu no último minuto da etapa inicial, com Pedrinho, do Corinthians. Pedrinho recebeu na entrada da área dominou limpando a marcação e virou um belo chute, buscando o canto direito, e a bola tirou tinta da trave.



NA TRAVE!!!!!!



O Palmeiras voltou melhor no segundo tempo, mas a primeira grande chance foi corintiana, com Phillipe. O corintiano recebeu na entrada da grande área, soltou o pé e acertou o travessão palmeirense.



PALMEIRAS DEFINE A PARADA



E se o Corinthians não aproveitou as chances que teve, o Palmeiras definiu a parada com uma remédio muito conhecido no time profissional: a bola parada área. Após escanteio cobrado pelo lado esquerdo, o capitão Pedro Lima, que já havia tido uma boa chance no primeiro tempo, subiu contra dois marcadores corintianos e abriu o placar. Como o Verdão havia vencido o confronto de ida por 5 a 1, o camisa 8 tratou de ampliar a vantagem palmeirense para cinco gols de diferença.