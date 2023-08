O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira (16), na Academia de Futebol, após ter vencido o Cruzeiro na segunda (14) por 1 a 0, no encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O clube atualizou as informações sobre a condição física de Gabriel Menino e Luis Guilherme, que saíram de campo com dores musculares. A princípio, o meia-atacante levou a pior.