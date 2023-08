O Palmeiras chegou a mais uma final nacional na base. Depois de eliminar o Corinthians na semifinal do Brasileirão sub-20, o Verdão vai disputar o título diante do Flamengo. A presença alviverde na busca por essas principais taças do país tem virado rotina nos últimos anos. Depois da "virada de chave" de 2014 para 2015, as Crias da Academia passaram a receber mais atenção e investimento, em contrapartida revelaram algumas joias e deram muitos troféus para a galeria do clube. Esse desbloqueio nas conquistas começou em 2017, na Copa do Brasil sub-17.