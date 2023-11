Ao chegarem cabisbaixos no vestiário do estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, os atletas palmeirenses foram recebidos com um ‘choque’ de realidade e confiança do treinador português, que admitiu o desempenho ruim da sua equipe na primeira metade do jogo, mas não mostrou dúvidas na evolução que o time teria no restante do jogo.