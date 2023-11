Botafogo e Palmeiras protagonizaram “final antecipada eletrizante” na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (1). O jogo terminou com derrota do Glorioso por 4 a 3, no Estádio Nilton Santos. Os gols alvinegros foram marcados por Eduardo, Tchê Tchê e Júnior Santos. Enquanto Endrick (duas vezes), Flaco López e Murilo balançaram a rede para o Alviverde.