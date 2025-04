Atitude de Deyverson gera revolta em Fortaleza x Palmeiras: ‘Irresponsabilidade’

O Palmeiras venceu o Fortaleza neste domingo (20), e o nome do atacante Deyverson foi um dos mais comentados nas redes sociais. Além do gol marcado, o jogador também fez a falta que gerou o primeiro gol do Palmeiras. Torcedores do Tricolor e internautas criticaram a atitude do jogador.

A partida já estava nos acréscimos do primeiro tempo quando Deyverson fez uma carga nas costas do zagueiro Micael, perto da bandeirinha de escanteio, no campo de ataque do Palmeiras. Na cobrança, Richard Ríos cruzou para a área e Facundo Torres completou para o gol e abriu o placar.

Como foi Fortaleza x Palmeiras?

A partida entre Fortaleza e Palmeiras começou sem grandes chances, com ambas as equipes enfrentando dificuldades para articular as jogadas no meio de campo. Apesar de atuar fora de casa, o time comandado por Abel Ferreira criou as melhores oportunidades da primeira etapa, principalmente com o atacante Flaco López.

Nos minutos finais do primeiro tempo, Facundo Torres aproveitou a cobrança de falta de Richard Ríos e empurrou para o fundo da rede, abrindo o placar no Castelão. A segunda etapa foi marcada pelo equilíbrio, com os dois times buscando o gol. De olho na liderança do Brasileirão, o Palmeiras passou a controlar as ações e pressionou o gol defendido por João Ricardo.

Aos 12 minutos, Flaco López recebeu lançamento do jovem Estêvão, invadiu a área e ampliou a vantagem para o Verdão. Com direito à "lei do ex", Deyverson apareceu bem na área, cabeceou no canto e descontou para o Fortaleza. Já nos minutos finais, o Leão teve a chance de empatar em cobrança de pênalti, mas Weverton acertou o canto e defendeu a finalização de Lucero.

Veja a repercussão do assunto nas redes sociais: