Weverton alcança marca de 400 jogos com a camisa do Palmeiras

O Palmeiras venceu o Guarani por 4 a 1, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Weverton defendeu a meta do Verdão neste domingo (2) e completou 400 partidas com a camisa alviverde.

Contratado em 2018, o goleiro bate mais uma marca inesquecível no Palmeiras. Weverton conquistou 12 títulos pelo Verdão: quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Supercopa do Brasil (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

Weverton se junta a um seleto grupo de goleiros do Palmeiras que alcançaram essa marca. Além dele, Émerson Leão, Valdir Joaquim de Moraes, Velloso e Marcos fizeram mais de 400 partidas pelo Verdão.

Weverton também se tornou o segundo atleta com mais vitórias defendendo o Verdão neste século, com 230 triunfos, atrás apenas de Dudu, que deixou o clube no início desta temporada, com 267 vitórias.

Weverton alcançou história marca com a camisa do Palmeiras na vitória por 4 a 1 sobre o Guarani, neste domingo (2), pelo Campeonato Paulista (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Com 37 anos, o jogador se prepara para uma temporada história no clube. Neste ano, Weverton disputará o Super Mundial de Clubes da Fifa, em junho, nos Estados Unidos. Experiente, o goleiro é um dos atletas de confiança de Abel Ferreira e vive a expectativa de defender o Verdão na competição.

Próximo jogo

O Verdão volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (6), em um confronto de peso no Paulistão. No Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Corinthians, às 20h (de Brasília), no primeiro Dérbi da atual temporada.