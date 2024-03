Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 28/03/2024 - 23:18 • São Paulo (SP)

Endrick mais uma vez levou a torcida do Palmeiras à loucura. O centroavante de 17 anos marcou o gol do Verdão contra o Novorizontino no Allianz Parque, pela semifinal do Paulistão, e deixou os torcedores impressionados.

Convocado por Dorival Jr para defender a Seleção Brasileira, Endrick participou apenas de um treino do Palmeiras antes da semifinal contra o Novorizontino. O atacante balançou as redes contra Inglaterra e Espanha no Wembley e Santiago Bernabéu, respectivamente, e levou uma pancada na coxa contra os espanhóis.

Contudo, a comissão técnica de Abel Ferreira não detectou nenhuma lesão, e o treinador escalou Endrick como titular no Palmeiras diante do Tigre. Com o gol marcado na semifinal do Paulistão. 15 minutos após balançar as redes, Endrick sentiu uma lesão muscular e foi substituído por Rony. O camisa 9 tem seis gols e três assistências na temporada.

Após brilhar pela Seleção Brasileira contra Inglaterra e Espanha, Endrick voltou a marcar pelo Verdão no Allianz Parque (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)