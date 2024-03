Ampliando recordes, Palmeiras pode chegar na sua 5ª final seguida de Paulistão

Palmeiras defende invencibilidade de 19 jogos diante do Novorizontino (Foto: Fábio Menotti/ Ag. Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 28/03/2024 - 07:10 • São Paulo

Único clube presente nas últimas 11 semifinais de Paulista, o Palmeiras encara o Novorizontino nesta quinta-feira (28), no Allianz Parque, em jogo que vale a vaga na grande decisão do Paulistão 2024.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Na busca de um inédito tricampeonato para a história da Sociedade Esportiva Palmeiras, o Verdão pode garantir vaga na final do Estadual pelo quinto ano seguido, o que seria um novo recorde isolado na história do clube.

A última vez que o Palmeiras caiu na semi do Paulista foi em 2019, quando foi eliminado pelo São Paulo, no mesmo Allianz Parque.

Em 2020, o clube ficou com o título em cima do Corinthians, e em 2021 acabou ficando com o vice para o São Paulo, no Morumbi.

Se não fosse o vice em 2021, o Palmeiras poderia estar brigando pelo pentacampenato paulista nesta temporada.

A última vez que o Palmeiras chegou tantas vezes seguidas na final do Estadual foi entre os anos de 1992 e 1995, porém por conta do regulamento, no ano de 1994 o Verdão de Luxemburgo acabou conquistando o título por pontos corridos, sem que houvesse uma final.

A bola rola para Palmeiras x Novorizontino a partir das 21h35 (horário de Brasília), no Allianz Parque e o jogo terá transmissão da TV Record, Cazé TV e TNT/HBO Max.