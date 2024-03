Endrick é aclamado por jornalistas após gol em Palmeiras x Novorizontino: ‘Ele é p***’

Endrick marcou o gol da vitória do Palmeiras sobre o Novorizontino (Foto: Vinicius Nunes/Agencia F8/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/03/2024 - 23:36 • São Paulo (SP)

O Palmeiras venceu o Novorizontino por 1 a 0, com gol de Endrick, e se garantiu na final do Campeonato Paulista, nesta quinta-feira (28). Nas redes sociais, jornalistas exaltaram o atacante de 17 anos, que também marcou nos últimos dois amistosos da Seleção Brasileira.

No último sábado (21), Endrick marcou o único gol da vitória do Brasil sobre a Inglaterra. Três dias depois, o atacante também balançou as redes no empate com a Espanha. Minutos após o gol, no segundo tempo, o jogador deixou o campo com dores na coxa direita.

Veja os comentários nas redes sociais: