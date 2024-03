Você se lembra? Palmeiras completa quatro meses sem saber o que é derrota

Flamengo foi o último clube a vencer o Palmeiras nos 90 minutos (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 07/03/2024 - 07:24 • São Paulo

Você se lembra a última vez que o Palmeiras saiu derrotado de um jogo após os 90 minutos de partida?

Pois é, nesta sexta-feira (8), vai completar quatro meses que o time de Abel Ferreira não sabe o que é derrota.

A última vez que o Palmeiras perdeu nos 90 minutos de uma partida, foi no jogo diante do Flamengo, no Maracanã, em novembro de 2023, em jogo válido pelo Brasileirão de 2023.

O Palmeiras saiu derrotado por 3 a 0 no Maracanã na noite de 8 de novembro, mas a derrota acachapante para o time de Tite não impediu que o Verdão levantasse o seu 12º título brasileiro um mês depois, em Belo Horizonte.

De lá pra cá, o Verdão entrou em campo 17 vezes, e só saiu com a derrota na Supercopa, nos pênaltis, após empatar por 0 a 0 com o São Paulo no tempo normal.

Somando os 12 jogos de 2024 (sete vitórias e cinco empates) e os cinco últimos do Campeonato Brasileiro de 2023 (três vitórias e dois empates).

A invencibilidade desta temporada, fez com o que o Verdão chegasse na última rodada da fase de grupos do Paulista com a melhor campanha entre os 16 times que disputam o estadual.

Sábado (9), na Arena Barueri, o Verdão coloca sua invencibilidade à prova mais uma vez, dessa vez diante do Botafogo-SP, em jogo que fecha a participação do time de Abel Ferreira na primeira fase do Paulista.