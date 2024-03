Abel durante o Choque-Rei (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)







Escrito por Rafael Oliva e Rafael Marson • Publicada em 06/03/2024 - 13:17 • São Paulo (SP)

Abel Ferreira espera que Carlos Belmonte seja julgado e punido pelo comportamento no Choque-Rei. O diretor de futebol do São Paulo foi flagrado xingando o técnico do Palmeiras de “português de me…” nos corredores do Morumbis.

A postura de Belmonte irritou Leila Pereira, que estuda proibir a entrada de Belmonte no Allianz Parque. A presidente do Palmeiras condenou as ações do dirigente rival e acredita que as ações foram motivadas por inveja do trabalho feito por Abel Ferreira no Brasil.

Júlio Casares, presidente do São Paulo, rebateu Leila e citou os incidentes envolvendo Abel e Calleri, além do episódio quando o treinador português tomou o celular de um jornalista.

- Dirigentes, técnicos, jogadores e demais pessoas envolvidas no futebol não devem agir com violência. Repudio quem maltrata jornalista retirando seu instrumento de trabalho das mãos, quem chuta microfone, quem peita jogador do time adversário mesmo não sendo atleta - declarou Casares em posicionamento oficial.

Abel foi alvo de xingamento no Choque-Rei (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Lance! conversou com pessoas próximas à Abel, e o treinador não possui nenhum problema com Belmonte. Contudo, assim como o português foi julgado e punido pelos episódios citados, o treinador do Palmeiras espera que o mesmo aconteça com dirigente são-paulino.

O Palmeiras estuda medidas legais na Justiça e, caso Abel deseje, o clube irá oferecer apoio jurídico ao treinador.