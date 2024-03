Justiça obriga Santos a ceder 30% do salário de Willian Bigode para Mayke, do Palmeiras

Gustavo Scarpa, Mayke e Willian Bigode foram companheiros no Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 18:25 • Rio de Janeiro (RJ)

A 14ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, liderada pelo juiz Christopher Alexander Roisin, ordenou que o Santos deposite 30% dos ganhos do atacante Willian Bigode, na conta do lateral Mayke, do Palmeiras. A decisão do juri foi publicado nesta terça-feira (05).

O motivo da decisão se refere à condenação de Willian Bigode, em 2023, pela aplicação de aproximadamente R$ 4 milhões investidos por Mayke nas contas da operadora de criptomoedas Xland. A Justiça entendeu que o jogador do Palmeiras foi lesado financeiramente e agora tenta recuperar o dinheiro.

William Bigode está sendo processado pelos seus ex-companheiros de Palmeiras, Mayke e Gustavo Scarpa, por um suposto golpe de R$ 10,4 milhões. Os denunciantes relataram para as autoridades que fez o investimento milionário na Xland Holding Ltda. por indicação da WLJC Gestão Financeira - empresa que pertence ao atacante.

A Xland Holding Ltda. teria garantido um retorno de 3,5% e 5% ao mês, sendo que estes são valores muito acima dos praticados pelo mercado. Em uma apresentação a Gustavo Scarpa, os donos da Xland teriam afirmado que possuíam patrimônio superior a R$ 2 bilhões em pedras de alexandrita, um mineral de grande valor, além de possuir chácaras e terrenos como garantia.

Ao tentarem resgatar o dinheiro investido, Mayke e Scarpa receberam uma negativa da Xland. William foi acionado para ser o intercessor da dupla, mas disse que também teria sido vítima de um golpe, perdendo R$ 17,5 milhões.

Desde então, a relação entre os atletas não é boa. Na Justiça, os advogados de Scarpa tentaram bloquear 30% do salário recebido por William, a fim de recuperar o dinheiro perdido, mas não obtiveram sucesso.