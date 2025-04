Vitória coloca Palmeiras em sequência positiva que não ocorria desde 2023

O Palmeiras derrotou o Fortaleza fora de casa e atingiu a marca de seis vitórias consecutivas na temporada - entre compromissos do Campeonato Brasileiro e da Conmebol Libertadores.

A última vez que a equipe comandada por Abel Ferreira acumulou tal feito foi no início de 2023, ainda pelo Campeonato Paulista. À época, o Verdão venceu Água Santa, Inter de Limeira, Santos, Mirassol, Flamengo (pela Supercopa do Brasil) e Ituano.

A sequência, inclusive, garantiu ao Palmeiras a liderança do Grupo G da Libertadores e do Brasileirão, já que o Flamengo, concorrente direto ao título, empatou sem gols com o Vasco, no Maracanã.

Para alcançar tal feito, a equipe paulista contou com uma defesa de pênalti de Weverton, nos minutos finais, para seguir à frente no placar e manter a sequência positiva. Os gols do Alviverde foram marcados por Facundo Torres e Flaco López, enquanto Deyverson balançou as redes e fez valer a "lei do ex".

Palmeiras derrotou o Fortaleza por 2 a 1, fora de casa, e chegou à sexta vitória consecutiva na temporada (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Vice paulista foi virada de chave para o Palmeiras

Após ser derrotado na final do Campeonato Paulista pelo maior rival e perder a chance de conquistar o tetracampeonato estadual, o Palmeiras engatou uma boa sequência e segue invicto desde então. Ao todo, são seis vitórias e um empate, contra o Botafogo, no Allianz Parque, na estreia do Brasileirão.

No período, o Verdão marcou 11 gols e sofreu apenas quatro, com saldo positivo de sete. Veja os jogos.