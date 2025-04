Weverton revela tática após defesa de pênalti pelo Palmeiras: ‘Não tinha esse costume’

Herói do Palmeiras na vitória sobre o Fortaleza, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, Weverton revelou que usou uma nova tática para desestabilizar Lucero e defender o pênalti nos minutos finais da partida.

Palmeiras se recupera após vice paulista e assume liderança das principais competições do calendário

Mesmo após estudar o estilo do atacante adversário, hábito que mantém antes de todos os jogos, o goleiro alviverde optou por "mexer um pouco com Lucero", na tentativa de desconcentrar o jogador.

– Eu acho que eu faço o meu dever, todo caminho para o estádio eu estudo os pênaltis, faltas, escanteios, é o meu dever. Vi bastante pênalti do Lucero. Mexi com ele antes do pênalti, não tinha esse costume. Induzir, apontar, mexeu um pouco com ele. Um pênalti bem batido, mas fui mais rápido – afirmou.

Com o resultado, o Palmeiras chegou à sexta vitória consecutiva na temporada, ultrapassou o Flamengo na tabela de classificação e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, a equipe comandada por Abel Ferreira soma duas vitórias em duas rodadas e lidera o Grupo G.

– Fazia tempo que não conseguíamos seis vitórias consecutivas, as duas últimas vitórias, jogos difíceis, mostram a crescente da equipe, o quanto viemos trabalhando. Colhemos um grande feito. Assumimos a liderança, estamos no caminho certo, mas o campeonato ainda não acabou – completou.

Goleiro do Palmeiras, Weverton defendeu cobrança de pênalti e garantiu a vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza por 2 a 1 (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Próximo compromisso do Palmeiras

Após a vitória em Fortaleza, o Palmeiras segue a maratona de jogos fora de casa em abril. Na quinta-feira, dia 24, o Verdão viaja até La Paz para encarar o Bolívar, no estádio Hernando Siles, pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.