O jornalista André Rizek questionou as demissões recentes dos técnicos Mano Menezes, Ramón Díaz, Gustavo Quinteros e Pedro Caixinha. Os treinadores deixaram respectivamente os comandos de Fluminense, Corinthians, Grêmio e Santos entre as cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.

Em um vídeo compartilhado pelo site "Ge", o comunicador classificou as decisões das diretorias dos clubes e as melhoras dos times após as saídas dos treinadores como clichê. Além disso, Rizek logiou a diretoria do Palmeiras e classificou o clube alviverde com um exemplo a ser seguido pelos rivais na busca de uma estabilidade.

O futebol brasileiro é uma caixinha de obviedades. Uma sucessão de clichês e padrões, que vivem se repetindo. Vou dar um exemplo aqui, das quedas de técnicos. Temos até agora, quatro demissões de treinadores no Brasileirão. E o que aconteceu nesses clubes? Uma melhora - iniciou o jornalista.

- Se essas trocas se sustentam? É outra história. Mas o clichê é que quase sempre, quando um treinador é demitido, o time dá uma melhora imediata. Então, qual é a solução? É buscar estabilidade, com uma comissão técnica duradoura e vencedora, como a do Palmeiras, que lidera de novo o Brasileirão - concluiu.

Palmeiras líder

Abel Ferreira está no quinto ano como técnico da equipe alviverde, e mais uma vez, começou a disputa do Brasileirão nas primeiras colocações. Após a vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1, no último domingo (20), na Arena Castelão, o clube paulista assumiu a liderança isolada do campeonato na 5ª rodada.

Neste momento, o Palmeiras é lider da competição com dois pontos na frente do vice-líder Flamengo. As equipes somam respectivamente 13 e 11 pontos na tabela de classificação.