Vitor Roque treina, e Palmeiras segue preparação para decisão contra o São Paulo

Com a presença de Vitor Roque em campo, o Palmeiras seguiu a preparação para o clássico contra o São Paulo, na próxima segunda-feira (10), pela semifinal do Campeonato Paulista.

Sob o comando de Abel Ferreira, a comissão técnica dividiu o elenco em setores ofensivo e defensivo para atividades específicas. Na sequência, os jogadores participaram de um coletivo em campo reduzido, simulando situações de jogo.

No Brasil desde segunda-feira, Vitor Roque passou por exames médicos e foi inscrito no Campeonato Paulista. Com isso, o atacante está liberado para fazer sua estreia no Majestoso, que será disputado no Allianz Parque.

Em transição física, Gustavo Gómez e Piquerez participaram de parte da atividade com o restante do elenco na Academia de Futebol. Enquanto Paulinho, Bruno Rodrigues e Maurício permanecem sob os cuidados do departamento médico.

Vitor Roque treinou pela primeira vez com o elenco do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Felipe Anderson comemora minutos em campo pelo Palmeiras

Recuperado de uma pubalgia, Felipe Anderson foi submetido a cronograma específico de preparação desde a pré-temporada e retornou aos gramados na vitória diante do São Bernardo, fora de casa, quando atuou por cerca de dez minutos.

- Estou muito feliz por poder voltar ao grupo, por poder me colocar à disposição e ajudar o elenco. Muito feliz também pelo trabalho que nós fizemos nesse período com o NSP. Todos os profissionais me ajudaram muito nesse momento de pré-temporada em que eu fiquei um pouco afastado por essa pequena lesão, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Estamos voltando com a força máxima para estar à disposição do Abel e poder ajudar da melhor forma possível. A gente trabalhou muito em todas as áreas e tenho me sentido bem - afirmou.