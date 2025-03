Líder de organizada do São Paulo responde presidente de torcida do Palmeiras

Henrique Gomes, o Baby, líder da Torcida Independente, do São Paulo, respondeu à declaração polêmica de Marcelo Lima, presidente da TUP (Torcida Uniformizada do Palmeiras), na qual ameaçou invadir o campo em jogo contra o Tricolor. O gesto poderia acontecer no clássico marcado para a próxima segunda-feira (10), às 21h35 (de Brasília), válido pela semifinal do Campeonato Paulista, no Allianz Parque.

A personalidade palmeirense convocou os torcedores do clube a invadir o campo no clássico caso algum jogador do rival comemore gol chutando a bandeirinha de escanteio. Através de uma postagem nas redes sociais, Henrique Gomes, líder da maior organizada do São Paulo, provocou Marcelo Lima e relembrou a comemoração polêmica de Luciano, feita em 2024.

- Salve a data: 10/03. Já chutou uma vez e vai chutar de novo! Carregando... - publicou Henrique Gomes.

O que disse o líder da organizada do Palmeiras?

Em um pronunciamento polêmico publicado na última terça-feira (4), Marcelo Lima condenou o estilo de comemoração do atacante Luciano. Para ele, o gesto deveria ser proibido pela Federação Paulista de Futebol (FPF), por ser um "desrespeito" com os torcedores. O líder da organizada do Palmeiras ainda acrescentou que o chute na bandeirinha incita violência e minimizou uma eventual punição pela invasão.

- Muitas pessoas ficam: 'Ah, mas pode perder o mando de campo'. Dane-se. Pior é alguém chutar o nosso símbolo… Convoco o torcedor palmeirense. Chutou a bandeira de escanteio, nós vamos invadir o campo e ficaremos sentados. À Federação Paulista de Futebol, ao poder público, comuniquem os jogadores que esse gesto incentiva a violência. Porque, ao chutar a bandeira, eles estão chutando a minha cara, a minha alma, o meu espírito. Então, fica o alerta, chutou a bandeira, vamos invadir o campo sim. Isso é vergonhoso - disse o presidente da TUP.

Comemoração polêmica

A polêmica do gesto de chutar a bandeirinha de escanteio voltou à tona no ano passado. Na temporada de 2024, além de Luciano, Yuri Alberto, do Corinthians, também comemorou um gols no Allianz Parque, com o gesto. Ambos os atletas foram advertidos com o cartão amarelo pela arbitragem em campo.

Vale destacar que o camisa 10 do São Paulo tem a comemoração como característica. Em 2023, ele já havia se envolvido em um polêmica semelhante contra o Corinthians, ao realizar o gesto dentro da Neo Química Arena. Na época, a atitude causou um princípio de confusão no gramado e foi reprovada por jogadores e torcedores.