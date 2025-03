Palmeiras acerta pendências, encaminha sétima contratação e finaliza janela

O Palmeiras está próximo de anunciar o sétimo reforço para a temporada. Lucas Evangelista realizou exames médicos na última terça-feira (4) e deve ser anunciado como novo jogador do Verdão nos próximos dias.

continua após a publicidade

➡️ Vitor Roque exalta estrutura do Palmeiras e revela conversa com Endrick

➡️ Líder de organizada do São Paulo responde presidente de torcida do Palmeiras

Com a eliminação do Red Bull Bragantino no Campeonato Paulista, o meio-campista foi liberado para acertar pendências finais com o Verdão, que irá desembolsar 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 25 milhões) pelo jogador.

continua após a publicidade

Por já ter atuado no Campeonato Paulista, Lucas Evangelista só estará à disposição da comissão técnica a partir do fim de março, quando começa o Brasileirão. A data de estreia do Verdão, no entanto, ainda não foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Apesar de ter disputado um jogo da Copa do Brasil pelo Red Bull Bragantino, ainda na primeira fase, o meio-campista poderá ser inscrito na competição, que recentemente mudou seu regulamento de inscrições.

continua após a publicidade

No Palmeiras, ele terá a concorrência do titular Richard Ríos, além de Allan, recém-promovido ao time profissional. O volante Fabinho, por sua vez, será negociado em definitivo com o Massa Bruta na tentativa de acumular mais minutos em campo.

Lucas Evangelista, novo reforço do Palmeiras, em jogo do Red Bull Bragantino (Foto: Thiago Ribeiro / Agif)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Contratações do Palmeiras na janela de transferências

Com a iminente chegada de Lucas Evangelista, o Palmeiras chega à sua sétima contratação e encerra as movimentações nesta janela de transferências. Ao todo, o clube paulista investiu mais de R$ 400 milhões em reforços.

Além do meio-campista, o Verdão acertou a chegada dos atacantes Vitor Roque, Facundo Torres e Paulinho, dos zagueiros Micael e Bruno Fuchs (emprestado pelo Atlético-MG) e do volante Emiliano Martínez.