O empréstimo de Endrick para o Lyon, da França, a partir de 1º de janeiro de 2026, encerra o ciclo inicial do brasileiro no Real Madrid, que gerou receitas importantes para o Palmeiras. Mesmo com pouca minutagem sob o comando de Carlo Ancelotti e Xabi Alonso, o desempenho do jovem de 19 anos em solo espanhol ativou cláusulas contratuais que resultaram no repasse de 955 mil euros (aproximadamente R$ 6,2 milhões) ao clube paulista.

Inclusive, a última meta foi desbloqueada na quarta-feira, contra o Talavera CF, pela Copa do Rei. Como foi titular e atuou por mais de 45 minutos, Endrick rendeu ao Palmeiras 75 mil euros (R$ 485 na cotação atual).

O montante acumulado, até o momento, é fruto de três metas específicas batidas pelo atleta com a camisa merengue. O Palmeiras recebeu 245 mil euros pelos sete gols marcados pelo atacante, 675 mil euros pelas nove partidas em que ele figurou como titular e 35 mil euros por um pênalti sofrido.

No total, somando o valor fixo da venda realizada em 2022, de 35 milhões de euros (R$ 199 milhões na cotação da época), e os bônus por produtividade, a negociação de Endrick já rendeu cerca de R$ 278 milhões aos cofres alviverdes.

Metas ativas durante o empréstimo

Endrick tem viagem prevista para a França logo após o Natal e deve ser apresentado pelo Lyon em 1º de janeiro de 2026, em um vínculo válido por seis meses sem opção de compra. Durante o período de empréstimo, o contrato estabelece que apenas as metas de premiação individual seguirão vigentes para fins de bônus ao Palmeiras. As cláusulas de gols, jogos e títulos são válidas exclusivamente para o desempenho do atleta enquanto vestir a camisa do Real Madrid.

Golden Boy: Prêmio do jornal Tuttosport ao melhor jogador sub-21 da Europa. Troféu Kopa: Premiação da France Football para o melhor atleta jovem do mundo. Top-3 no Bola de Ouro ou Fifa The Best: 1 milhão de euros (R$ 6,4 milhões). Vencedor da Bola de Ouro ou Fifa The Best: 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões).

Caso o jogador retorne ao Real Madrid após o fim da temporada 2025/2026, as demais metas de gols e titularidade voltam a ser contabilizadas até junho de 2030. No Lyon, o contrato estabelece que Endrick deverá ser titular em, ao menos, 25 partidas. Caso o clube francês não cumpra o acordo, pagará multa os Merengues.

Endrick comemora o gol em Real Madrid x Stuttgart, pela Champions League (Pierre-Philippe Marcou/AFP)

As metas estipuladas em contrato entre Palmeiras e Real Madrid

75 mil euros a cada jogo titular de Endrick pelo Real Madrid (mínimo de 45 minutos) 35 mil euros a cada gol, assistência ou pênalti sofrido (apenas conta 1 ação se sofrer e bater o pênalti) 500 mil euros se for campeão de LA LIGA tendo sido titular em 8 jogos ou 1 milhão de euros se for campeão de LA LIGA tendo sido titular em 18 jogos 500 mil euros se for semifinalista da Champions tendo sido titular em 3 jogos ou 1 milhão de euros se for semifinalista da Champions tendo sido titular em 7 jogos 1 milhão de euros se for campeão da Champions tendo sido titular em 4 jogos ou 2 milhões de euros se for campeão da Champions tendo sido titular em 8 jogos 1 milhão de euros se for Golden Boy ou Prêmio Kopa 1 milhão de euros se for top-3 do Ballon d’Or ou Fifa The Best 2 milhões de euros se ganhar o Ballon d’Or ou Fifa The Best

Histórico de bônus acumulados

O acordo de venda prevê um teto de 12,5 milhões de euros em bônus pelo desempenho no Real Madrid, com prazo limite até junho de 2030. Até o momento, os 955 mil euros desbloqueados na Europa referem-se a sete gols marcados (cada gol, assistência ou pênalti sofrido vale 35 mil euros), nove jogos como titular atuando ao menos 45 minutos e um pênalti sofrido.

Vale lembrar que, antes de deixar o Brasil, Endrick já havia atingido o limite de bônus previsto para sua fase no Palmeiras, somando 12,5 milhões de euros (cerca de R$ 73,8 milhões na cotação de 2024). Esses valores foram garantidos por convocações para a Seleção Brasileira e metas de gols marcados a cada cinco partidas. Do montante total da transferência, o Palmeiras detém 70%, enquanto o atleta e sua família possuem os 30% restantes.

Endrick se aproxima de saída do Real Madrid, e Lyon deve ser o destino do jogador (Foto: Arte/Lance!)

