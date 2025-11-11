Vitor Roque será julgado por homofobia e pode perder reta final do Brasileirão pelo Palmeiras

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) agendou o julgamento de Vitor Roque, atacante do Palmeiras, para a próxima segunda-feira (17), por post homofóbico nas redes sociais.

Vitor Roque será julgado pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD por uma postagem nas redes sociais após a vitória de virada do Palmeiras sobre o São Paulo por 3 a 2, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante publicou a imagem de um tigre, seu apelido, mordendo o pescoço de um veado.

Roque foi enquadrado no artigo 243-G do Código de Justiça Brasileira, que trata, entre outros pormenores, sobre discriminação. A pena, por sua vez, varia de cinco a 10 jogos de suspensão caso seja condenado.

Com isso, há a possibilidade de que o jogador não volte a atuar nesta edição do Campeonato Brasileiro, já que o Palmeiras tem apenas seis partidas restantes na competição. A punição, porém, não se estende a torneios continentais, e Vitor Roque estará à disposição de Abel Ferreira para a decisão da Libertadores.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem a mesma pontuação do Flamengo, mas leva vantagem no número de vitórias, principal critério de desempate. Ao todo, o clube ainda disputará seis partidas na competição, com as três últimas fora do Allianz Parque.

Vitor Roque, atacante do Palmeiras, durante partida contra a LDU, pela semifinal da Copa Libertadores (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)

Após início conturbado com a camisa do Palmeiras, em que precisou de mais de 900 minutos para marcar seu primeiro gol desde o retorno ao Brasil, Vitor Roque vive grande fase e, ao lado de Flaco López, forma a dupla de ataque mais goleadora do futebol brasileiro.

Até o momento, o Tigrinho soma 20 gols, sendo 16 deles no Brasileirão, e cinco assistências em 52 partidas. As boas atuações, inclusive, renderam a convocação do atacante para defender a Seleção Brasileira nesta Data Fifa.