Palmeiras recebe proposta por Aníbal Moreno e avalia venda de volante ao River Plate

O River Plate, da Argentina, formalizou ao Palmeiras uma proposta pelo volante Aníbal Moreno para contar com o jogador a partir da próxima temporada. O clube paulista avalia a negociação no valor de 7 milhões de dólares (o equivalente a R$ 38,8 milhões, na cotação atual), oferecido pelo time argentino.

Durante a semana, o River Plate já havia feito contato com o Palmeiras para sondar o possível negócio com o jogador, mas ainda não havia colocado a proposta na mesa. A informação do valor oferecido foi divulgada inicialmente pelo repórter argentino César Luis Merlo e confirmada pelo Lance!.

Caso aceite a proposta, o Palmeiras venderá o volante pelo mesmo valor em dólares que comprou no final de 2023, do Racing, mas, na cotação da época, a conversão foi de R$ 34,4 milhões. No entanto, a tendência é que o Verdão tente lucrar um pouco mais com a saída do jogador de 26 anos.

O River Plate, por sua vez, tem Aníbal Moreno como prioridade, já que é um pedido do técnico Marcelo Gallardo, podendo avaliar um valor um pouco mais alto para fechar o negócio.

Se o Palmeiras concretizar a venda, deve ir ao mercado procurar uma reposição com urgência, já que restará apenas Emiliano Martínez como opção de primeiro volante no início de 2026. Abel Ferreira chegou a improvisar Bruno Fuchs na posição em algumas partidas nesta reta final de temporada.

Aníbal Moreno no Palmeiras

Pelo Verdão, Aníbal Moreno disputou duas temporadas completas, entrando em campo em 117 oportunidades e marcou quatro gols. Nesta temporada, apesar de momentos de instabilidade, acabou convocado pela Seleção Argentina, mas terminou 2025 em baixa.

