menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras recebe proposta por Aníbal Moreno e avalia venda de volante ao River Plate

Volante argentino de 26 anos pode deixar o Verdão nesta janela de transferências

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 20/12/2025
20:47
Atualizado há 0 minutos
Aníbal Moreno
imagem cameraO meio-campista Aníbal Moreno durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O River Plate, da Argentina, formalizou ao Palmeiras uma proposta pelo volante Aníbal Moreno para contar com o jogador a partir da próxima temporada. O clube paulista avalia a negociação no valor de 7 milhões de dólares (o equivalente a R$ 38,8 milhões, na cotação atual), oferecido pelo time argentino.

continua após a publicidade

➡️ Mandante em Barueri no Paulistão, Palmeiras tem programação do mês de janeiro definida

Durante a semana, o River Plate já havia feito contato com o Palmeiras para sondar o possível negócio com o jogador, mas ainda não havia colocado a proposta na mesa. A informação do valor oferecido foi divulgada inicialmente pelo repórter argentino César Luis Merlo e confirmada pelo Lance!.

Caso aceite a proposta, o Palmeiras venderá o volante pelo mesmo valor em dólares que comprou no final de 2023, do Racing, mas, na cotação da época, a conversão foi de R$ 34,4 milhões. No entanto, a tendência é que o Verdão tente lucrar um pouco mais com a saída do jogador de 26 anos.

continua após a publicidade

O River Plate, por sua vez, tem Aníbal Moreno como prioridade, já que é um pedido do técnico Marcelo Gallardo, podendo avaliar um valor um pouco mais alto para fechar o negócio.

Se o Palmeiras concretizar a venda, deve ir ao mercado procurar uma reposição com urgência, já que restará apenas Emiliano Martínez como opção de primeiro volante no início de 2026. Abel Ferreira chegou a improvisar Bruno Fuchs na posição em algumas partidas nesta reta final de temporada.

continua após a publicidade

Aníbal Moreno no Palmeiras

Pelo Verdão, Aníbal Moreno disputou duas temporadas completas, entrando em campo em 117 oportunidades e marcou quatro gols. Nesta temporada, apesar de momentos de instabilidade, acabou convocado pela Seleção Argentina, mas terminou 2025 em baixa.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Aníbal Moreno Palmeiras x Porto Mundial de Clubes
Aníbal foi titular diante do Porto, na estreia pelo Mundial de Clubes. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias