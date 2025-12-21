Palmeiras muda perfil de contratações para 'equilibrar elenco' em 2026

Se durante a temporada de 2025 comissão técnica e diretoria do Palmeiras buscaram e contrataram jogadores mais jovens e que possam render lucros no futuro, a ideia para esta janela de transferências é contar com reforços pontuais e com mais experiência no mercado nacional e internacional.

A princípio, o clube não pensa em muitos nomes, já que nesta temporada investiu R$ 700 milhões em contratações e, portanto, precisa de poucas peças para compor o elenco e cobrir setores mais carentes, como, por exemplo, a zaga. Consequentemente, mesclar o time que tem média de idade de 26 anos e tentar nomes com mais bagagem na carreira.

Nenhum nome até o momento foi concretizado como reforço do time para 2026. Internamente o clube avalia as saídas do zagueiro Micael e do volante Aníbal Moreno, que tem negociação avançada com o River Plate. O primeiro chegou nesta temporada e não rendeu o que era esperado, não agradando nem sequer a torcida. O argentino, por sua vez, fez sua segunda temporada pelo clube e, apesar de ter sido convocado pela seleção de seu país, viveu momentos de altos e baixos durante jogos importantes na temporada.

Com isso, além de um zagueiro - o Palmeiras concluiu a compra de Bruno Fuchs nesta semana -, um meio-campista também entra na lista da diretoria como prioridade. Dessa forma, Emiliano Martínez teria uma nova concorrência na posição, já que Abel Ferreira chegou a improvisar Fuchs como primeiro volante em alguns jogos no segundo semestre.

Um atacante também não está descartado, principalmente que chegue para competir com a dupla formada por Vitor Roque e Flaco López, artilheiros do time no ano, e titulares absolutos. Paulinho, que passou por cirurgia na perna direita e é um dos principais nomes no setor, ainda não estará à disposição de Abel Ferreira no início do ano.

A janela de transferências terá início no dia 5 de janeiro no Brasil e permanecerá aberta até o dia 3 de março.

