Muito investimento e pouco retorno? Veja quem vingou no Palmeiras em 2025

Os R$ 700 milhões investidos em reforços pelo Palmeiras nesta temporada não renderam taças neste primeiro momento. É claro que os nomes que chegaram para completar o time de Abel Ferreira vieram com planejamento a longo prazo, mas era esperado que ao menos uma taça fosse conquistada em 2025 - três bateram na trave.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras recebe proposta por Aníbal Moreno e avalia venda de volante ao River Plate

Em 2025, 12 novos jogadores chegaram ao Verdão, com nomes de peso como os atacantes Vitor Roque - a maior contratação do futebol brasileiro, por R$ 156 milhões - e Paulinho, além do meio-campista Andreas Pereira, por exemplo. Mas poucos atletas desta temporada terminaram o ano em alta.

De todas as novidades da temporada, Vitor Roque foi quem mais rendeu dentro de campo. O centroavante de 20 anos teve um início complicado de adaptação, demorou a marcar seu primeiro gol, mas depois deslanchou, principalmente no segundo semestre, quando Abel Ferreira escalou o camisa 9 ao lado de Flaco López. O Tigrinho balançou as redes 20 vezes em 56 jogos disputados.

continua após a publicidade

Paulinho, por sua vez, não teve a mesma sorte, já que precisou refazer uma cirurgia na perna direita após a disputa do Mundial de Clubes, mas é aguardado como um dos principais jogadores para 2026, ainda que não atue logo no início do ano.

Já o meio-campista Andreas Pereira, que chegou ao Palmeiras no meio do ano, não demorou a virar titular do time. O camisa 8 chegou para substituir Richar Ríos e fez bons jogos atuando mais avançado, mas a lesão de Lucas Evangelista fez com que o jogador fosse recuado, mas segue como uma das principais peças da equipe alviverde.

continua após a publicidade

➡️ Mandante em Barueri no Paulistão, Palmeiras tem programação do mês de janeiro definida

Lucas Evangelista, aliás, foi uma surpresa positiva, conquistando espaço no segundo semestre, mas acabou se lesionando justamente quando estava no auge de suas atuações e precisou passar por cirurgia na coxa direita, em outubro.

O zagueiro Bruno Fuchs conquistou a comissão técnica e mostrou ser polivalente. O beque que chegou no início do ano sem custos, por empréstimo junto ao Atlético-MG, teve sua compra oficializada nesta semana, com contrato até 2029. Além de atuar em sua posição de origem, acabou improvisado também como primeiro volante em algumas partidas.

Por fim, das mais gratas surpresas ainda se pode colocar o goleiro Carlos Miguel, também contratado no meio da temporada. O arqueiro era considerado o terceiro nome para a meta, mas a lesão de Weverton na reta final fez com que o gigante de 2,04m conquistasse seu espaço nos jogos decisivos do Palmeiras, podendo ser o sucessor do companheiro.

Palmeiras teve reforços "tímidos" em 2025

Outros seis reforços tiveram menos destaque até o momento. Os laterais Khellven e Jefté chegaram com status de reservas e buscam, aos poucos, chances com a comissão técnica. Os atacantes Ramón Sosa e Facundo Torres tiveram chances, principalmente o uruguaio, e chegaram a ser convocados por suas seleções no decorrer do ano.

O volante Emiliano Martínez passou quase toda temporada como reserva de Aníbal Moreno, ainda que também tenha sido convocado pela seleção uruguaia. Com a provável saída do camisa 5, pode ganhar mais oportunidades, mas a diretoria alviverde buscará um novo nome para a posição caso a venda do argentino seja concretizada ao River Plate.

Por último, o zagueiro Micael. O jogador, considerado reserva ao lado de Bruno Fuchs, ganhou chances ao longo do ano, mas não agradou. Ele, inclusive, deve ser negociado nesta janela de transferências.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras