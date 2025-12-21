O volante Aníbal Moreno deve ser negociado nos próximos dias pelo Palmeiras e já fala em tom de despedida. Durante uma partida festiva na noite deste sábado (20), o argentino disse que "tomou a decisão correta", quando questionado sobre a possível troca de clube, mas sem citar o destino.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras muda perfil de contratações para 'equilibrar elenco' em 2026

Apesar disso, o próximo clube que Aníbal Moreno deve defender é o River Plate, da Argentina, que formalizou uma proposta ao Palmeiras no valor de 7 milhões de dólares (cerca de R$ 38,8 milhões, na cotação atual). O Verdão analisa com cuidado o valor antes de concretizar o desfecho.

– Fizemos o melhor para mim, para minha família, meu futuro. Creio que é uma decisão correta. Estou muito ansioso para começar o ano, estou me preparando muito bem – disse Aníbal Moreno, em vídeo que circula nas redes sociais (veja abaixo).

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras recebe proposta por Aníbal Moreno e avalia venda de volante ao River Plate

Situação de Aníbal Moreno no Palmeiras

Caso aceite a proposta, o Palmeiras venderá o volante pelo mesmo valor em dólares que comprou no final de 2023, do Racing, mas, na cotação da época, a conversão foi de R$ 34,4 milhões. No entanto, a tendência é que o Verdão tente lucrar um pouco mais com a saída do jogador de 26 anos.

O River Plate, por sua vez, tem Aníbal Moreno como prioridade, já que é um pedido do técnico Marcelo Gallardo, podendo avaliar um valor um pouco mais alto para fechar o negócio.

continua após a publicidade

Se o Palmeiras concretizar a venda, deve ir ao mercado procurar uma reposição com urgência, já que restará apenas Emiliano Martínez como opção de primeiro volante no início de 2026. Abel Ferreira chegou a improvisar Bruno Fuchs na posição em algumas partidas nesta reta final de temporada.

Aníbal Moreno no Palmeiras

Pelo Verdão, Aníbal Moreno disputou duas temporadas completas, entrando em campo em 117 oportunidades e marcou quatro gols. Nesta temporada, apesar de momentos de instabilidade, acabou convocado pela Seleção Argentina, mas terminou 2025 em baixa.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras