Vitor Roque amplia concorrência e cria dúvida para Abel no Palmeiras

Principal contratação da última janela de transferências, Vitor Roque chega ao Palmeiras com status de titular e aumenta a concorrência no setor ofensivo, que já havia recebido duas novas peças em dezembro.

Centroavante de origem, o ex-jogador do Barcelona deve assumir a vaga de Flaco López, titular como referência do ataque nos últimos jogos. Pelos lados do campo, Estêvão segue pela direita, enquanto Facundo Torres ganhará a concorrência de Paulinho pelo lado esquerdo nas próximas semanas.

A chegada de reforços para o ataque foi um pedido do técnico Abel Ferreira, que cobrou a diretoria após o fim da última temporada, quando o Palmeiras conquistou apenas a competição estadual.

– Por ano nós fazemos 30 ou 34 jogos, fazemos 75, 80, por isso é fundamental o nosso elenco ter mais profundidade. Estamos a trabalhar nisso, faltam peças no nosso quebra-cabeças, vamos continuar a trabalhar em cima disso, pelo menos assim espero – afirmou o treinador.

Atendendo ao pedido de Abel Ferreira e diferente de outras temporadas, o Palmeiras adotou uma postura mais agressiva no mercado. O clube passou a buscar jogadores jovens, com capacidade de impacto imediato, e quebrou recordes.

– É um Palmeiras mais agressivo. Sou sempre muito sincera, às vezes o sucesso te deixa sem enxergar, porque o sucesso esconde algumas providências que deveriam ter sido tomadas anteriormente. A gente pensa: estamos ganhando tanto, não vamos mexer em time que está vencendo. E eu percebi isso (falta de agressividade) neste ano que passou. Eu não fiquei feliz com o desempenho do Palmeiras. Nós saímos muito rapidamente da Copa do Brasil e da Libertadores – explicou Leila Pereira.

Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque, as três maiores contratações da história do Palmeiras, chegaram para suprir as saídas de Dudu, Lázaro e Rony. Juntos, os reforços custaram 55 milhões de euros.

Vitor Roque durante testes físicos com a equipe médica do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Opções do Palmeiras para o setor ofensivo

Atualmente, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira conta com as seguintes opções para o ataque: Bruno Rodrigues, Estêvão, Facundo Torres, Flaco López, Paulinho e Vitor Roque, além de Luighi e Thalys, recém-promovidos à equipe principal.