Palmeiras: Fabinho valoriza oportunidades e projeta clássico com o Santos

Após o treino desta segunda-feira, 20, o meio-campista Fabinho, do Palmeiras, destacou as chances recebidas sob o comando de Abel Ferreira e projetou o primeiro clássico de 2025, contra o Santos, válido pela 3ª rodada do Campeonato Paulista.

— Fico muito feliz com os elogios do professor. Procuro trabalhar bastante e aproveitar sempre quando tenho as oportunidades. Neste ano não vai ser diferente. Vou trabalhar, dar meu máximo e, quando ele quiser me escalar, vou sempre dar o meu melhor pelo Palmeiras — afirmou Fabinho.

Formado na base do Verdão, o jogador de 22 anos integra o time principal desde 2020. Em 72 partidas pelo clube, marcou um gol e ainda busca sua primeira assistência.

Na estreia do Paulistão, contra a Portuguesa, Fabinho iniciou como titular. Durante o jogo, sofreu um corte na boca, mas permaneceu até o final, atitude elogiada por Abel Ferreira.

— Cortei a boca durante o jogo, estava sangrando muito e o doutor precisou dar um ponto. Estou há quase uma semana assim, mas o mais importante é que saímos de lá com os três pontos. Um ponto aqui (na boca) e três dentro de campo.

Fabinho também enfatizou a importância do Campeonato Paulista para o elenco.

— Esse começo de Paulista está dando rodagem ao elenco e todo mundo espera a sua oportunidade, todo mundo trabalha. O Abel está dando essa oportunidade e todos vão se dedicar, entregar seu máximo para aproveitá-las. Estamos nos preparando muito bem nesta semana. A gente sabe que vai ser um grande jogo, um jogo difícil. Primeiro clássico do ano, então esperamos entrar de campo e fazer o nosso melhor para sair de lá com os três pontos — finalizou Fabinho.

O Verdão soma quatro pontos no Grupo D, atrás do São Bernardo, líder com seis. O Palmeiras enfrenta o Santos na Vila Viva Sorte, na próxima quarta-feira, 22, às 21h35.