Palmeiras: Abel Ferreira ainda busca reforçar o ataque para esta temporada

Abel Ferreira deixou claro sua prioridade para o Palmeiras para 2025: reforçar o elenco com um centroavante de qualidade. Com o primeiro clássico do ano contra o Santos na quarta-feira (22), às 21h35, na Vila Belmiro, a busca por um camisa 9 ganha ainda mais relevância. Atualmente, as opções no elenco, como Flaco López, Luighi, Thalys e Rony, não atendem plenamente às expectativas do treinador.

No empate com o Noroeste, no último sábado, Thalys, recém-promovido das categorias de base, salvou o time ao marcar o gol que decretou o 1 a 1. Apesar de destacar a importância da base, o treinador ressaltou que apenas os jovens talentos não bastam para manter o Palmeiras competitivo.

— Vamos ficar de olho em possíveis saídas para repor e eu gosto muito da base, sempre uso, mas não é só a base que vai nos sustentar, temos que fazer um esforço dentro do clube para a equipe continuar competitiva como nos últimos anos — declarou Abel.

Abel busca um jogador com capacidade técnica superior às alternativas disponíveis e demonstre maior ímpeto em campo. Ele tem, inclusive, criticado o titular Flaco López que, na visão do treinador, tem pecado na função de goleador.

— López está com algumas dificuldades notórias, precisamos mais dele, é verdade que está atrapalhando com a máscara por conta do nariz, mas precisamos de mais dele, precisamos que essa preparação em competição seja igual para todos — afirmou o português.

A procura por um centroavante reflete o compromisso do Palmeiras em continuar competitivo nas principais competições de 2025. Paulinho e Facundo Torres não são vistos como soluções para a posição.