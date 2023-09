O Palmeiras conseguiu um empate importante com o Boca Juniors, nesta quinta-feira (25), na Bombonera. O placar de 0 a 0 acabou sendo um lucro para o Verdão, que sofreu com o adversário e não conseguiu levar perigo no ataque. A falta de gols nos últimos jogos foi tema da coletiva pós-jogo e Abel Ferreira não gostou disso, mostrando irritação com as perguntas. O treinador ainda ironizou sobre uma volta de Dudu.