O esquema tático de Abel Ferreira para encarar o Boca Juniors não agradou o comentarista Zinho, que participou da transmissão pelos canais ESPN. Para o ex-jogador, os problemas no desempenho do Palmeiras na noite desta quinta-feira (28) foram em decorrência da montagem do sistema escolhido pelo português e da persistência em mantê-lo durante o empate sem gols.