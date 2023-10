O Palmeiras optou por preservar o elenco principal para o compromisso desta quinta-feira (5) contra o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores, no Allianz Parque. Com isso, escalou um time completamente reserva e repleto de jovens das categorias de base do clube para encarar o Bragantino, que com a vitória de virada assumiu a vice-liderança do torneio - a seis pontos do Botafogo.