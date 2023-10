O Bragantino venceu o Palmeiras por 2 a 1, de virada, neste domingo (1), em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Brasileirão. Depois de abrir o placar com Endrick, no primeiro tempo, o Verdão cedeu o empate no segundo com gol de pênalti de Eduardo Sasha. No fim do jogo, o time da casa conseguiu o tento da vitória com Eric Ramires