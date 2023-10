O Palmeiras foi derrotado de virada pelo Bragantino, por 2 a 1, neste domingo (1), pela 25ª rodada do Brasileirão. Com um time reserva recheado de jovens da base, o Verdão até saiu na frente, mas não resistiu e margou mais um jogo perdido no campeonato. Agora o foco é a volta da semifinal da Libertadores.