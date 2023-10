O Palmeiras foi derrotado pelo Bragantino por 2 a 1, neste domingo (1), pela 25ª rodada do Brasileirão e vê cada vez mais distante o sonho de alcançar o Botafogo na liderança. Com time reserva, por conta da atenção à semifinal da Libertadores, na quinta-feira (5), o Verdão volta de Bragança Paulista sem pontuar. Confira, no vídeo acima, o que Abel Ferreira tem a falar sobre o jogo: