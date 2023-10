A derrota para o Bragantino na noite deste domingo (1), em Bragança Paulista, resultou em uma série de críticas dos torcedores ao planejamento do Palmeiras para temporada 2023. O Alviverde foi a campo com uma escalação 100% alternativa e repleta de jovens, visto que a equipe principal trabalha com foco no compromisso de quinta-feira (5), pela semifinal da Libertadores. E é justamente o fato de não ter um elenco competitivo, com peças capazes de substituir os titulares à altura, que provoca insatisfação nos palmeirenses.