O Palmeiras venceu o América-MG por 4 a 1 na tarde deste domingo (30), na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Rony foi o melhor em campo, balançando a rede duas vezes para o Verdão. Os outros gols foram marcados pelo zagueiro Murilo e pelo atacante Artur. Nicolas diminuiu para o Coelho. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira subiu para a terceira colocação do Brasileirão, chegando a 31 pontos. Veja as notas do Lance!