Entenda como Ramón Sosa pode ser utilizado no ataque do Palmeiras

Demonstrando que está ativa no mercado de transferências, a diretoria do Palmeiras não perdeu tempo e já anunciou seu primeiro reforço do segundo semestre, o atacante Ramón Sosa. O paraguaio de 25 anos, que custou quase R$ 90 milhões aos cofres alviverdes, chega para um setor carente do ataque de Abel Ferreira: o lado esquerdo.

Sosa joga principalmente pelo lado esquerdo do ataque, mas finaliza com o pé direito. Os pontos fortes do paraguaio são a velocidade, o poder de arrancada e o drible. O típico velocista que agrada o técnico Abel Ferreira justamente em um setor que está carente de jogador com essas características.

- Jogo por fora, gosto do mano a mano, de encarar a marcação. Gosto de marcar gols ou dar assistências aos meus companheiros. Podem esperar um jogador que deixa tudo dentro de campo e sempre vai querer ganhar - afimou o novo atacante do Verdão.

Fato é que o lado esquerdo do ataque palmeirense precisa de um reforço a partir de agora. Paulinho, contratado principalmente para atuar neste setor, precisará passar por uma nova cirurgia na canela direita e, consequentemente, perderá o restante da temporada.

Outro jogador que atua por ali é Bruno Rodrigues, que deve ser uma "solução caseira" nas próximas semanas, mas que ainda não está 100% apto a entrar em campo, já que passou por cirurgias nos dois joelhos na temporada passada e está há 533 dias sem entrar em campo.

Facundo Torres, apesar de ter atuado pelo setor, foi contratado para atuar pelo lado direito do ataque após a saída de Estêvão para o Chelsea. Foi justamente neste lado do campo que o uruguaio brilhava pelo Orlando City, quando atuava na MLS.

Sosa é o quarto atacante que o Palmeiras contrata em 2025

Os quatro jogadores de ataque que o Palmeiras contratou nesta temporada custaram caro. Vitor Roque foi o maior deles, fazendo com que o clube desembolsasse quase R$ 155 milhões, tornando-se o reforço mais caro da história do futebol brasileiro. Na sequência, Paulinho, que custou R$ 115 milhões. O clube ainda desembolsou quase R$ 72 milhões para contar com o futebol de Facundo Torres.

O clube paulista vai pagar cerca de 14 milhões de euros (o equivalente a R$ 89 milhões na cotação atual) para contar com o paraguaio Sosa, sendo 12,5 milhões (R$ 80 milhões) fixos e o restante em bônus por metas.