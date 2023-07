O jogo começou truncado muito por conta do gramado do Independência que está em péssimas condições. O Palmeiras sentia dificuldades de construir jogadas até que Gabriel Menino bateu falta na cabeça de Murilo e o placar foi aberto. Pouco depois, em um bate e rebate, a bola sobrou para Rony ampliar. No entanto, o Verdão seguia com dificuldades e permitiu ao Coelho diminuir a vantagem com Nicolas, batendo falta que desviou em Menino. No fim da primeira etapa, o time da casa ainda teve oportunidades de empatar, mas desperdiçou todas.