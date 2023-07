O Palmeiras quebrou a lei do silêncio, e Abel Ferreira enfim concedeu entrevista coletiva pós-jogo. Como esperado, o português foi indagado por uma série de perguntas para além do empate em 0 a 0 com o Internacional, pela 15ª rodada do Brasileirão, deste domingo (16). E é claro que a eliminação para o São Paulo, nas quartas de final da Copa do Brasil, entrou na pauta.