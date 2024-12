Leila promete Palmeiras ‘mais vitorioso’ ao iniciar segundo mandato

Reeleita no final de novembro, Leila Pereira assumiu oficialmente seu segundo mandato como presidente do Palmeiras neste domingo, 15, em uma cerimônia realizada na sede social do clube. A dirigente, que ficará à frente do Verdão até o final de 2027, destacou os resultados conquistados em sua primeira gestão, mas enfatizou que ainda há muito a ser feito para consolidar o crescimento do clube.

Leila venceu a eleição presidencial ao superar Savério Orlandi, da chapa “Palmeiras Minha Vida É Você”. Em seu discurso de posse, a presidente ressaltou os pilares de sua administração, como profissionalismo, transparência e busca por novos títulos.

— Um dos méritos da nossa gestão é que nunca nos acomodamos. Por mais títulos que tenhamos conquistado, não nos damos por contentes e queremos sempre mais. Os torcedores e associados do Palmeiras podem ter certeza de que seguiremos trabalhando arduamente para que este segundo mandato seja ainda melhor e mais vitorioso do que o primeiro — declarou Leila Pereira.

Durante a solenidade, Leila esteve acompanhada de seus vices, Maria Teresa Bellangero, Paulo Buosi, Everaldo Coelho e Márcio Martin. A dirigente destacou como sua experiência no cargo a preparou ainda mais para os desafios futuros.

— Quando fui eleita presidente pela primeira vez, eu ainda era uma novata no universo do futebol; contribuía somente como patrocinadora. Hoje, após três anos à frente de um dos maiores clubes do mundo, me sinto ainda mais preparada para trabalhar pelo crescimento do Palmeiras, sempre com foco no profissionalismo e na transparência — afirmou.

Com um mandato marcado por títulos expressivos e estabilidade financeira, Leila Pereira agora busca consolidar sua gestão, ampliando o legado vitorioso do Palmeiras.