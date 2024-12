Palmeiras fecha com Facundo Torres, primeiro reforço para 2025

O Palmeiras acertou com o primeiro reforço para a temporada 2025. O atacante uruguaio Facundo Torres, de 24 anos, assinou contrato com o clube paulista em formato digital e deve chegar ao Brasil nos próximos dias para realizar exames médicos e ser apresentado oficialmente.

O atacante uruguaio, que pertencia ao Orlando City, dos Estados Unidos, custará R$ 12 milhões de dólares (R$ 72 milhões) fixos aos cofres do clube, além de possíveis 2 milhões de dólares (R$ 12 milhões) em variáveis. No processo, o Verdão superou a concorrência do Cruz Azul, do México, que tentou atravessar a negociação.

O gerente Leonardo Holanda e o diretor de futebol Anderson Barros lideraram as negociações com o estafe do jogador e foram fundamentais para concretizar a transferência. A dupla foi responsável por apresentar o projeto esportivo ao atleta, que optou pelo Palmeiras em vez do clube mexicano.

Formado nas categorias de base do Peñarol, Torres se tranferiu para o futebol norte americano em 2022. Na atual temporada, ele disputou 44 partidas, anotou 20 gols e distribuiu seis assistências. Pela seleção do Uruguai, por sua vez, entrou em campo em três oportunidades, sendo duas delas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Movimentações do Palmeiras no mercado

Até o momento, o Palmeiras acertou apenas a contratação do atacante Facundo Torres. Em contrapartida, Dudu e Lázaro não fazem mais parte do elenco. O camisa 7 rescindiu seu vínculo na última quinta-feira (12), enquanto o jovem atacante teve seu contrato de empréstimo não renovado pelo clube.

