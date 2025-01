Andreas Pereira joga hoje pelo Fulham? Saiba a situação do alvo do Palmeiras

Procurado pelo Palmeiras, Andreas Pereira enfrenta, nesta terça-feira (14), pelo Fulham, o West Ham. O jogo está marcado para as 20h (horário de Brasília) no London Stadium, em Londres, na Inglaterra. Os fãs poderão acompanhar a partida ao vivo pela plataforma Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: Palmeiras aguarda Andreas Pereira, mas avalia outros reforços

O Fulham, dirigido por Marco Silva, entra em campo motivado por uma vitória de 4 a 1 sobre o Watford. O time apresenta uma eficiência ofensiva com 10 gols marcados e 6 sofridos nos últimos cinco jogos e não tem desfalques confirmados para o confronto contra o West Ham.

Nesta partida, inclusive, Andreas Pereira foi escolhido como o craque do confronto pelo site "Sofascore". Mesmo sem ter feito gols ou dado assistências, o brasileiro atingiu a nota 8.9, número alto para os padrões da plataforma. Ter alcançado esse valor sem balançar as redes impressiona ainda mais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com isso, é natural que o alvo do Palmeiras inicie a partida contra o West Ham como titular. Uma vitória pode fazer o Fulham encostar de vez no G-5 da Premier League, mantendo vivo o sonho de uma vaga em competição europeia na próxima temporada.

continua após a publicidade

Palmeiras tem plano B para Andreas Pereira

Caso as negociações por Andreas Pereira não evoluam, o Palmeiras tem dois atletas no radar como opções: Mathías Villasanti e Jorginho.

Ainda em dezembro, o Verdão sondou a situação do capitão do Grêmio, mas a chegada do técnico Gustavo Quinteiros, que conta com o jogador para a temporada, pode atrapalhar uma eventual saída do paraguaio.

Já Jorginho, do Arsenal, foi oferecido via empresários e é um nome que agrada ao departamento de futebol, mas foge das características buscadas pelo clube no mercado: jogadores jovens e com potencial de revenda.

O fato de o ítalo-brasileiro estar livre para assinar um pré-contrato é o grande diferencial dessa negociação, mas o Palmeiras, até o momento, não evoluiu com a negociação. O volante, inclusive, foi titular do Arsenal na eliminação para o Manchester United, em partida válida pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, no último domingo (12).

Confira as informações do jogo entre West Ham e Fulham

✅ FICHA TÉCNICA

WEST HAM x FULHAM

21° RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 14 de janeiro de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: London Stadium, em Londres

📺 Onde assistir: Disney+(streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

WEST HAM: Fabianski; Wan-Bissaka, Mavropanos (Luis Guilherme), Kilman e Scarles; Soucek e E. Álvarez; Summerville, Kudus e Paquetá; Fullkrug (Ings)

FULHAM: Leno; Castagne, Andersen, Cuenca e Sessegnon; Andreas Pereira e Lukic; Adama Traoré, Smith Rowe e Iwobi; Rodrigo Muniz