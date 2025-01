Chegou ao fim a "Era Crefisa". Com a presença de Leila Pereira, o Palmeiras apresentou na última segunda-feira (13) o novo patrocinador máster, encerrando o vínculo de exclusividade das empresas da atual presidente com o clube. Ao todo, foram 14 títulos em dez anos de parceira.

A mudança no Palmeiras, por sua vez, não se limitou ao espaço mais nobre do uniforme, mas também à forma de atuar no mercado de transferências. Diferente de outras temporadas, o clube se mostrou mais agressivo, bateu recordes e apresentou um "padrão europeu" no mercado nacional, competindo com equipes do exterior pela contratação de atletas.

Facundo Torres e Paulinho já foram anunciados e outros nomes seguem sendo especulados no Verdão, que tenta se reformular após uma temporada de 2024 marcada por apenas um título. A nova postura da diretoria reflete uma autocrítica da presidente Leila Pereira, que reconheceu a necessidade de mudanças após demonstrar insatisfação com o desempenho do time, especialmente nas competições de mata-mata.

– É um Palmeiras mais agressivo. Sou sempre muito sincera, às vezes o sucesso te deixa sem enxergar, porque o sucesso esconde algumas providências que deveriam ter sido tomadas anteriormente. A gente pensa: estamos ganhando tanto, não vamos mexer em time que está vencendo. E eu percebi isso (falta de agressividade) neste ano que passou. Eu não fiquei feliz com o desempenho do Palmeiras. Nós saímos muito rapidamente da Copa do Brasil e da Libertadores – disse Leila em entrevista.

A gente queria mais, aí eu entendi que era o momento de mudar um pouco a nossa mentalidade. Eu mudo, gente. Por mais que as pessoas achem que eu sou muito dura, eu ouço pessoas com credibilidade e mudo, sim.

Com maior fluxo de caixa pelas vendas de ativos e o novo patrocinador, que acrescenta R$ 19 milhões fixos aos cofres do clube em relação ao antigo acordo com a Crefisa anualmente, o Palmeiras conta com novas receitas para implementar sua nova postura no mercado.

Sportingbet é a nova patrocinadora máster do Palmeiras (Vitor Palhares/Lance!)

Até o momento, a diretoria já investiu pouco menos de R$ 200 milhões em contratações, mas a tendência é que esse valor seja superado até o final da janela de transferências. Andreas Pereira, do Fulham, segue como plano A, enquanto outros nomes para o setor de meio de campo continuam sendo monitorados.

Além disso, um zagueiro, preferencialmente canhoto, é uma das prioridades do técnico Abel Ferreira, que busca ampliar as opções defensivas. A iminente venda de Vitor Reis ao Manchester City, da Inglaterra, pode aumentar ainda mais o poder de compra do Verdão, que tem se destacado por lucrar com a venda de crias da Academia desde o início da parceria com as empresas de Leila Pereira.