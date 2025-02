Veja o que o Palmeiras precisa para se classificar no Paulistão

O Palmeiras derrotou o Botafogo-SP por 3 a 1, de virada, e segue vivo no Paulistão. A equipe comandada por Abel Ferreira, no entanto, ainda depende de uma combinação de resultados para avançar de fase.

continua após a publicidade

+ Palmeiras vence de virada com brilho de Estêvão e segue vivo no Paulistão

Atualmente, o Verdão ocupa a terceira colocação do Grupo D, com 20 pontos. A Ponte Preta, primeira equipe dentro da zona de classificação para o mata-mata, soma 22, enquanto o São Bernardo, líder da chave, totaliza 23.

Dessa forma, o Palmeiras precisa vencer na última rodada e torcer por um tropeço da Macaca, que recebe o Red Bull Bragantino. Em caso de empate da Ponte, o Alviverde ficaria com a mesma pontuação, mas levaria vantagem no saldo de gols. A derrota do rival, por sua vez, facilita ainda mais a situação da equipe.

continua após a publicidade

O São Bernardo, atual líder do grupo, também pode ser superado, caso seja derrotado na rodada final do Campeonato Paulista, já que possui apenas cinco gols de saldo, contra dez do Palmeiras.

– Vou partilhar meu sentimento. É frustrante estar com 20 pontos e poder ficar fora. Essa é a frustração. Decidimos que deveríamos dividir o grupo, arriscamos o que tínhamos que arriscar, podemos fazer 23 pontos e ficar fora. Essa frustração que, internamente, temos no sangue o querer ganhar novamente, mas estamos a uma altura em que podemos ficar de fora e temos que aceitar – afirmou Abel Ferreira em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

Estêvão comemora gol do Palmeiras contra o Botafogo-SP, no Allianz Parque, pelo Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras mantém vivo sonho do tetracampeonato

Atual tricampeão estadual, o Palmeiras busca em 2025 um tetracampeonato inédito na era profissional do futebol paulista. Em toda a história da competição, o único time a conquistar o título quatro vezes consecutivas foi o extinto Paulistano, entre 1916 e 1919.

A sequência foi interrompida justamente pelo Verdão, que conquistou seu primeiro título em 1920, ao vencer o próprio Paulistano.

Próximo jogo do Palmeiras

Vivo no Paulistão, o Palmeiras volta a campo no próximo domingo (23), contra o Mirassol, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.