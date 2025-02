Facundo Torres admite pressão no Palmeiras: ‘Tínhamos de ganhar de qualquer jeito’

O Palmeiras manteve a chance de avançar para a fase mata-mata do Campeonato Paulista após vencer o Botafogo-SP por 3 a 1, de virada, no Allianz Parque, nesta quarta-feira (20). Autor do segundo gol, que colocou o Verdão em vantagem na partida, Facundo Torres falou da pressão pela vitória em casa nesta noite.

— Sabíamos da importância que tinha o jogo hoje, tínhamos que ganhar de qualquer jeito, as pessoas sabiam disso, foi um jogo complicado, sabíamos que seria assim, bom, hoje foi a minha vez de fazer o gol da virada, então estou muito feliz por isso. As pessoas sabem que estão em um clube muito grande como o Palmeiras, então têm que estar acostumadas a jogar assim — falou o jogador, que foi eleito o craque do jogo.

Além de Facundo Torres, Estêvão e Luighi marcaram para o Palmeiras, enquanto Alexandre Jesus abriu o placar para o time de Ribeirão Preto.

— Estou muito feliz, o primeiro [gol], tomara que seja o primeiro de muitos — comemorou o atacante.

Com esse resultado, o Palmeiras permanece na terceira posição do Grupo D, com 20 pontos, reduzindo a distância para São Bernardo e Ponte Preta, que ocupam o primeiro e o segundo lugar, respectivamente. No entanto, o time do ABC paulista ainda joga nesta quinta-feira, contra a Portuguesa.

A 12ª e última rodada da fase de grupos, que definirá o destino do Verdão, ocorrerá no próximo domingo. O Palmeiras enfrentará o Mirassol no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, enquanto o Botafogo-SP joga contra o Novorizontino na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto. Ambos os jogos estão marcados para às 18h30 (de Brasília).