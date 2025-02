Torcedores do Palmeiras fazem pedido a Abel Ferreira após susto: ‘Difícil entender’

O Palmeiras venceu o Botafogo-SP por 3 a 1 no Allianz Parque, nesta quinta-feira (20), e segue vivo no Campeonato Paulista. O terceiro gol começou com um lançamento do zagueiro Naves, que começou no banco de reservas. Torcedores pediram a titularidade do jovem ao técnico Abel Ferreira.

O Botafogo-SP abriu o placar no primeiro tempo, e o Palmeiras empatou minutos depois, com Estevão. Até os 30' do segundo tempo, o Alviverde estava sendo eliminado do Paulistão, mas Facundo Torres marcou o segundo e Luighi fechou o placar para manter a equipe viva na competição.

Veja o comentários dos torcedores nas redes sociais: