Palmeiras vence de virada com brilho de Estêvão e segue vivo no Paulistão

O Palmeiras venceu o Botafogo-SP de virada por 3 a 1, na noite desta quinta-feira (20), no Allianz Parque, pela décima primeira rodada do Paulistão, e manteve vivo o sonho do tetracampeonato. Alexandre Jesus abriu o placar para os visitantes, enquanto Estêvão, Facundo Torres e Luighi marcaram para o Verdão.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 20 pontos, evitou a eliminação precoce, mas permanece na terceira colocação do grupo D, dois atrás da Ponte Preta. Já o Botafogo-SP, eliminado, totaliza 11 pontos.

Como foi o jogo?

Com a missão de vencer para seguir vivo no Paulistão, o Palmeiras começou o jogo pressionando, mas encontrou dificuldades para levar perigo ao gol adversário. Aos poucos, o Verdão começou a ditar o ritmo do duelo e quase abriu o placar com Richard Ríos, que parou no goleiro João Carlos.

Logo na sequência, o Botafogo-SP saiu em contra-ataque. Jonathan Cafú driblou Benedetti com facilidade e cruzou para Alexandre Jesus marcar.

A resposta do Palmeiras, por sua vez, foi instantânea. Quatro minutos depois, Estêvão fez grande jogada individual, limpou os zagueiros rivais e tocou com categoria para superar João Carlos.

Virtualmente eliminado, o Alviverde retornou para a segunda etapa pressionando, no entanto, encontrava dificuldades para virar o marcador. O nervosismo tomou conta das arquibancadas e também do elenco, mas, aos 30 minutos, Facundo Torres aproveitou oportunidade dentro da pequena área e marcou.

Já nos minutos finais, Luighi, que saiu do banco de reservas, bateu de primeira e acertou o ângulo para dar números finais ao confronto.

Palmeiras venceu o Botafogo-SP, no Allianz Parque, e segue vivo no Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (23), contra o Mirassol, às 18h30 (de Brasília), fora de casa. No mesmo dia e horário, o Botafogo-SP recebe o Novorizontino, na Arena NicNet. Ambas as partidas são válidas pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista."

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 x 1 BOTAFOGO-SP

Fase de grupos - 11ª rodada do Paulistão

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Alexandre Jesus (25' 1ºT/BOT), Estêvão (29' 1ºT/PAL), Facundo Torres (30' 2ºT/PAL) e Luighi (39' 2ºT/PAL)

🟨 Cartões amarelos: Abel Ferreira, Murilo e Luighi (PAL); João Carlos, Wallison e Alexandre Jesus (BOT)

🟥 Cartão vermelho: -

ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Murilo, Benedetti (Luighi) e Piquerez (Naves); Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres (Vanderlan), Estêvão e Flaco López.

BOTAFOGO-SP (Técnico: Zanardi)

João Carlos; Wallison (Allyson), Ericson, Edson, Cassiano e Risso; Jonathan Cafú (Toró), Sabit Abdulai (João Costa), Gabriel Bispo e Alejo Dramisino (Douglas Baggio); Alexandre Jesus (Pablo Thomaz).