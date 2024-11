O Palmeiras chegou lá mais uma vez. O time comandado por Abel Ferreira, que ainda briga pelo título do Brasileirão, já está garantido ao menos na fase de grupo da próxima edição da Libertadores. Esta será a 10ª disputa seguida do time e a chance de conquistar a vaga direta é muito grande, mas ao menos o primeiro passo para disputar a competição já foi dado.

continua após a publicidade

➡️ Estêvão, do Palmeiras, supera marca de Endrick no Brasileirão

A vaga foi conquistada após a derrota do Bahia para o Juventude, neste sábado (9), o que fez o Verdão se garantir ao menos no G6 do Nacional. Na vice-liderança, o Palmeiras tem 64 pontos contra 47 do Cruzeiro, que bateu o Criciúma e subiu para a sétima posição, e ainda restam 15 pontos em disputa. Além do time paulista, o líder Botafogo e o Fortaleza também estão garantidos no torneio continental.

O G6 deste ano, inclusive, pode ganhar mais vagas, dependendo da colocação que alguns times terminarem o Brasileirão, já que ainda restam os títulos da Libertadores, que Atlético-MG e Botafogo disputam, e da Copa do Brasil, em que Flamengo e Atlético-MG decidem neste domingo (10) que será o campeão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Atualmente, o Palmeiras é o segundo colocado, atrás do Botafogo, que tem quatro pontos a mais. Vale lembrar que paulistas e cariocas ainda fazem o confronto direto nesta reta final de Brasileirão, o que pode ajudar a definir o futuro da taça da competição nacional.