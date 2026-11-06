Palmeiras retorna aos treinos, atualiza DM e projeta novidade na Copa do Brasil

O elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta sexta-feira (6), após a goleada por 6 a 1 sobre o Remo, pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos passaram por atividades regenerativas na parte interna da Academia de Futebol, enquanto os demais foram a campo para um treinamento comandado pelo técnico Abel Ferreira.

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A principal novidade foi a presença de Ramón Sosa. O atacante iniciou a transição física e participou das atividades com o restante do grupo, sem restrições. Com a evolução, o jogador pode voltar a ser relacionado para o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco.

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Sosa não atua desde que sentiu um incômodo na coxa direita durante a vitória sobre o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Paulinho e Jefté, por sua vez, continuam fora e não devem ficar à disposição para o próximo compromisso.

O elenco comandado por Abel Ferreira ainda realizará mais um treinamento na Academia de Futebol na manhã deste sábado (7), antes de viajar ao Rio de Janeiro. Com a vitória por 1 a 0 no confronto de ida, o Palmeiras precisa apenas de um empate para garantir vaga na decisão da Copa do Brasil.

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Ramón Sosa foi a grande novidade no treinamento do Palmeiras nesta sexta-feira (6) (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A partida será o último compromisso da equipe comandada por Abel Ferreira antes da pausa para a Data Fifa.

Até o momento, quatro jogadores do elenco alviverde foram convocados por suas seleções: Giay e Flaco López, pela Argentina; Piquerez, pelo Uruguai; e Jhon Arias, pela Colômbia.